BRUXELLES (ITALPRESS) – “Ha un’esperienza di lungo corso che ci potrà aiutare nelle politiche di coesione e per gli investimenti”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in conferenza stampa a Strasburgo, parlando di Raffaele Fitto, nominato vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)