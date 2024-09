Emiliano “Sostenere la nazionale di ciclismo è un atto d’amore”

BARI (ITALPRESS) – “L’intenzione della Regione Puglia e in particolare di Pugliapromozione, che è nostra espressione, di sostenere la Nazionale italiana di ciclismo – ha affermato Emiliano – è un sentimento e atto di amore e di riconoscenza verso questa Federazione, del Coni, della storia straordinaria del ciclismo italiano. È però anche un’idea di marketing, che serve a diffondere la bicicletta e la bike economy non solo tra chi è interno alle competizioni e organizza gare importanti che si stanno per svolgere, ma anche quale mezzo che consente alla cultura della bicicletta di diffondersi per motivi turistici e di salute. È un’idea vincente che ha creato una partnership ormai stabile tra Regione Puglia e Fci, tutto attraverso una scientifica programmazione di investimenti che si collega a tutto il resto: per esempio, la ciclovia dell’Acquedotto pugliese, gli investimenti che vogliamo fare anche attraverso i comuni sulla strutturazione dei percorsi cicloturistici”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano alla presentazione della nuova maglia della nazionale di ciclismo.

