Ha riaperto i battenti il salotto di Ogni giorno con noi: dal lunedì al venerdì Eleonora Busi e Giovanni Rossi vi aspettano sul canale 19 e in diretta streaming su www.cremona1.it.

Un grande classico del palinsesto di CR1 che torna alla sua collocazione originaria, a mezzogiorno: tutti i giorni si alternano ospiti in studio e in collegamento per tenervi compagnia all’ora di pranzo, tra benessere, notizie, lifestyle, musica e l’immancabile cucina. Durante l’ora e mezza di trasmissione, infatti, uno chef ogni giorno diverso prepara un piatto, rigorosamente in diretta e nella nostra cucina allestita in studio, che potete replicare anche a casa.

“Diretta” significa anche interazione: potete infatti scrivere i vostri messaggi (via sms o whatsapp) al numero 338 6010112. Lo spazio è aperto per saluti, dediche, auguri e molto altro. Allo stesso numero potete anche inviare la vostra candidatura per venire a cucinare in diretta con noi.

Il sabato l’appuntamento è con “Il meglio” della settimana.

