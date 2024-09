Torna anche quest’anno l’annuale Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che il Comune di Cremona porta avanti in collaborazione con l’Istat, e che prevede la somministrazione di un questionario a un campione di famiglie, selezionate da Istat di anno in anno. Le famiglie selezionate riceveranno nei prossimi giorni la lettera dall’Istat.

Per l’anno in corso la rilevazione si svolgerà dal 7 ottobre al 23 dicembre. Per tutta la durata del Censimento sarà attivo il Centro Comunale di Rilevazione (Ccr) in via dei Colonnetti, 2 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì: 8.30-12.30, 14-16; mercoledì orario continuato: 8.30-16; venerdì 8.30-12.30. Invece a SpazioComune (piazza Stradivari, 7) lo sportello sarà attivo il sabato (8.30 -12.30).

Ci si può rivolgere al Ccr per informazioni e chiarimenti, oppure per farsi intervistare di persona, negli orari e uffici indicati o telefonicamente chiamando il numero 0372 407650 (oppure 0372 407606-407653). Indirizzo e-mail: statistica@comune.cremona.it

LE TEMPISTICHE DELLA RILEVAZIONE

· Dal 7 ottobre al 9 dicembre le famiglie possono compilare in totale autonomia il questionario online accedendo al sito dell’Istat con le credenziali (username e password) che lo stesso Istat invia per posta alle famiglie coinvolte;

· Dal 12 novembre al 22 dicembre le famiglie possono compilare il questionario in autonomia o farsi aiutare con l’intermediazione di un Rilevatore appositamente selezionato dal Comune o rivolgendosi al Centro Comunale di Rilevazione (CCR);

· Dal 10 dicembre al 23 dicembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario on line potranno farlo solamente attraverso un rilevatore appositamente selezionato dal Comune oppure rivolgendosi al CCR con un’intervista telefonica o faccia a faccia.

COME FUNZIONA LA RILEVAZIONE

I rilevatori sono muniti di cartellino di riconoscimento e di tablet, al termine dell’intervista rilasciano una ricevuta, sono tenuti ad esibire, su richiesta, un documento di identità, e non richiedono in alcun caso firme, password, denaro.

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008 ed è inserita nel Programma statistico nazionale. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’occasione per contribuire alla buona riuscita della rilevazione nell’interesse proprio e di tutta la collettività. L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione e le famiglie coinvolte sono tenute a fornire i dati richiesti che, in ogni caso, non rientrano nella sfera dei dati sensibili.

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. I risultati della rilevazione saranno diffusi, in forma aggregata, e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono.

Coloro che ricevono una lettera con tutte le informazioni per la corretta compilazione del questionario, significa che fanno parte del campione che, quest’anno, parteciperà al Censimento. Si può rispondere direttamente al questionario online, oppure richiedere un aiuto secondo le modalità sopra indicate e comunque seguendo le spiegazioni presenti nella lettera stessa. Se non si riceve alcuna comunicazione dall’Istat o dal Comune, significa che quest’anno non si fa parte del campione da intervistare.

