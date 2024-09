Trasporti, Zaccheo “In quattro anni superate tante criticità”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo rapporto rappresenta per noi un giro di boa, cade a metà del secondo mandato, da una lato ci permette di fare un bilancio, un bilancio importante e dall’altro andare a definire quelle che saranno le linee future”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, a margine della presentazione della relazione annuale in Senato. “La cosa più importante che emerge è che gli aspetti e le criticità che sono legate all’attuazione del Pnrr, dei grandi investimenti, hanno permesso l’ autorità di rafforzare le proprie funzioni, i propri poteri – ha aggiunto – in maniera sempre più decisa e importante riesce a tutelare al meglio i diritti di tutti gli utenti, i passeggeri da un lato ma anche le condizioni di equilibrio, terzietà, bilanciamento dei mercati. In questi primi 4 anni della nostra consiliatura siamo riusciti a superare tante criticità e contenziosi, e quindi adesso stiamo esercitando a pieno le nostre funzioni”.

