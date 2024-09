PALERMO (ITALPRESS) – Attaccante del Palermo e nipote di Totò Schillaci, Francesco Di Mariano ricorda lo zio: “Sognavo di ripetere il suo percorso, come me è partito dal nulla e spero, nel mio piccolo e anche se non ho giocato i Mondiali e non ho giocato tanti anni in A, di averlo reso orgoglioso”.

