E’ partita lunedì l’informazione del mattino di CR1 con “Di Primo Mattino”, in onda ogni giorno, in diretta dal lunedì al venerdì, a partire dalle 7:40. News locali, dall’Italia e dal mondo, un telegiornale con le notizie dal territorio, uno spazio di approfondimento nel quale ogni giorno colleghi di altre testate ci aiuteranno a commentare i fatti di giornata.

Non mancherà la classica rassegna stampa, una carrellata di prime pagine dei quotidiani nazionali e locali in edicola. L’attualità nazionale sarà anche al centro dell’ultimo blocco della trasmissione in cui passeremo in rassegna, con le notizie aggiornate, i principali siti online nazionali.

“Di Primo Mattino” è anche un podcast che si può trovare su Spotify e Spreaker.it a partire dalle 8:30. e nella sezione Podcast su Cremonaoggi.it

© Riproduzione riservata