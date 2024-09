Lavoro, Margiotta “Dal contratto Confimi-Confsal numerose innovazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel contratto abbiamo convenuto un salario minimo di 9 euro per tutti i comparti del settore manifatturiero. C’è poi una novità dal punto di vista normativo e giuridico, cioè il preavviso attivo, si applica nei casi di restrizione delle posizioni lavorative per cui si dovrebbe andare incontro alla risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici. In quel caso scatta il preavviso che noi diciamo ‘attivo’”. Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, alla presentazione del primo Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale (CCNIL)dedicato al settore manifatturiero, siglato con Confimi Industria.

