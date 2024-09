Sicurezza, Salvini “Castrazione chimica passo avanti verso civiltà”

GENOVA (ITALPRESS) – “Prevedere il carcere per chi usa i minori o le gravidanze per rapinare e rubare è una questione di civiltà, prevedere lo sgombero della case occupate abusivamente mi sembra assolutamente di buon senso e, dopo tante chiacchiere, copiare altri Paesi europei ed occidentali che per pedofili e stupratori hanno sperimentalmente in vigore la castrazione chimica mi sembra un passo in avanti verso la civiltà”. Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, commentando il ddl Sicurezza a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova. “Un pedofilo, uno che abusa di una ragazza, di una donna o di un bambino di otto anni, oltre che essere un criminale è un malato e i malati vanno curati. Conto che questo tavolo porti a degli esiti positivi per tutti”, ha aggiunto.

