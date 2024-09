ROMA (ITALPRESS) – “In questo periodo stiamo avendo una forte crescita, stiamo ampliando di molto la nostra base clienti. Stiamo crescendo come team e siamo pronti a espanderci anche in altri Paesi”. A dirlo all’Italpress Francesco Cavina, Ceo e co-founder di myBiros, al via della “Rome Startup Week” al Gazometro.

