Arriva la Superbike e cambia la viabilità: per tre giorni la via Giuseppina, una delle principali arterie che collega il Cremonese e il Casalasco e sulla quale insiste il Cremona Circuit di San Martino del Lago, sarà off limits in un tratto di circa 7 chilometri, ossia da Cingia de’ Botti fino a Solarolo Rainerio. Vi sarà una sorta di sbarramento e di filtraggio ad opera degli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile, che saranno a disposizione per i tre giorni di prove e poi di gara.

Per chi arriva da Cremona, lo stop sarà a Cingia de’ Botti, all’altezza dell’impianto a biogas. Per chi invece si muove dal Casalasco, dunque da Casalmaggiore, vi sarà un primo pre-filtraggio all’altezza dell’incrocio con l’Asolana, dunque nella zona industriale di San Giovanni in Croce e poi un secondo sbarramento più o meno all’incrocio del campo sportivo di Solarolo Rainerio.

Chiaramente potranno passare soltanto tifosi muniti di biglietto del circuito, da mostrare a chi presidierà i passaggi e giornalisti o addetti ai lavori con il pass (in formato elettronico). Sarà dunque molto utile conoscere la viabilità cosiddetta alternativa, per aggirare la Giuseppina e arrivare a qualsiasi destinazione (che non sia il circuito) comunque mediante la tante strade secondarie presenti.

Tre i parcheggi che sono stati allestiti: a Caruberto, a sud del circuito di San Martino e un po’ più lontano verso Cingia de’ Botti. Chiaramente va ricordato sempre il servizio navetta da Gussola, con passaggi dalle 9 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 20 del pomeriggio e della sera. Sempre a Gussola sarà chiusa piazza Comaschi dalle ore 7 di venerdì fino a domenica alle ore 18, mentre via XX Settembre e via Roma, le vie principali, chiuderanno ma soltanto dalle 17.30 alle 2 di notte sia venerdì sia sabato (passano sempre solo i residenti). Intanto anche Solarolo Rainerio si è attrezzata con la Pro Loco che allestisce uno spazio ristoro per i tifosi, fornendo panini e bibite.

Sarà una prova fondamentale, anche perché è il primo anno della Superbike e, in generale, la prima volta di un evento del genere in provincia di Cremona: passare questo test vorrebbe dire avere più esperienza e dimostrarsi maturi, come territorio, anche per i Mondiali che verranno, sempre ricordando che l’accordo con Dorna dura cinque anni.

