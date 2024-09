Rome Startup Week, Sace supporta la crescita delle giovani imprese

ROMA (ITALPRESS) – “Essere il main partner della Rome Startup Week ci ha dato la possibilità di incontrare tante realtà innovative e di far conoscere tutta quella che è la nostra offerta che può essere utilizzata, dalle giovani imprese, per la loro crescita, a partire dai nostri prodotti finanziari come assicurazione del credito, le nostre garanzie, fino ad arrivare a tutta quella che è la nostra offerta education spesso adatta nelle prime fasi di vita di un’azienda”. Lo ha detto Martina Di Donna, Product Design di Sace, a margine della “Rome Startup Week”, l’evento in corso nella Capitale dedicato agli imprenditori locali e nazionali impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie.

