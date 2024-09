Un successo storico per Petrucci, che conquista la sua prima gara in Superbike e così centra il record di avere vinto praticamente in ogni categoria. Lo fa a Cremona, mettendo quindi il suo nome nell’albo d’oro del circuito di San Martino del Lago, in apertura.

Da qui la grande soddisfazione del pilota, che ricorda proprio come sia stato felice di “battezzare una pista che tanto ha investito per portare grande affetto e grande tifo”. Nel dopo gara le interviste allo stesso Petrucci e anche a Bulega, che accorcia da Toprak, e Bautista, che partiva 13esimo e ha rimontato, a completare il podio.

G.G. (video Marco Zambelli, interviste Maxi Gabbiani)

