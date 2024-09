“La relazione con il cane come valore da tutelare”, “Accumulo compulsivo: conoscere il fenomeno per affrontarlo con successo”, “Lupi e persone: coabitare con il lupo in Italia tra ecologia, normative e partecipazione attiva”. Sono i titoli di tre incontri promossi dall’Ordine dei veterinari della provincia di Cremona, dal Comune e da Regione Lombardia Ats Val Padana che si terranno rispettivamente domani, 22 settembre, il 29 settembre e il 4 ottobre al teatro Monteverdi di Cremona. Tutti gli incontri (i primi due dalle 17,30 alle 20,30, il terzo dalle 20,30 alle 22,30) sono ad ingresso gratuito.

Relatore del primo incontro, incentrato sulla relazione con il cane con l’obiettivo di fare chiarezza in merito alla parola “relazione”, sarà il professor Roberto Marchesini, bolognese, filosofo, etologo e saggista italiano. Moderatore sarà la dottoressa Mori con la partecipazione del dottor Giovanni Lodrini, del Dipartimento veterinario Ats Val Padana.

Relatori del secondo incontro sull’accumulo compulsivo saranno Ermanno Giudici, autore, formatore, blogger sul diritto degli animali nelle categorie fragili, ed Emanuela Prato-Previde, professoressa di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano. Modererà l’incontro la dottoressa Alessandra Raimondi, dell’Ordine dei veterinari di Cremona, con la partecipazione della dottoressa Maurizia Pallante, del Dipartimento veterinario Ats Val Padana.

L’ultimo appuntamento, quello del 4 ottobre, dove si parlerà del tema e della presenza dei lupi, relatrice sarà la biogeografa Valeria Salvatori, project manager e coordinatrice presso l’Istituto di Ecologia Applicata di Roma. Insieme alla moderatrice Alessandra Raimondi sarà presenti anche Simone Basile, biologo, dottorando in etica della conservazione all’Università degli Studi di Padova, con la partecipazione del dottor Diego Bottini, del Dipartimento veterinario Ats Val Padana.

