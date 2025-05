Domenica 11 maggio un vero e proprio esercito di podisti ha pacificamente invaso le suggestive coste dell’Isola d’Elba. Ben 27 atleti della squadra podistica “CremonaCorre” hanno preso parte all’affascinante Maratona dell’Isola d’Elba, sfidando le distanze dei 10, dei 21 ed un trekking di 14 chilometri in uno scenario mozzafiato.

Su un totale di 1500 partecipanti, la nutrita delegazione cremonese si è fatta notare non solo per l’entusiasmo e la passione, ma anche per la sua consistenza numerica. Un impegno che ha portato “CremonaCorre” a conquistare un prestigioso riconoscimento: il terzo posto nella speciale classifica per numero di partecipanti. Un risultato che testimonia la vitalità e la crescente popolarità del movimento podistico cremonese.

La Maratona dell’Isola d’Elba, giunta a questa nona edizione con grande successo, ha offerto ai corridori un percorso indimenticabile. Il tracciato si è snodato lungo le sinuose strade costiere, lambendo le acque cristalline del Mar Tirreno e inerpicandosi su promontori che regalavano panorami a sbalzo di rara bellezza. Un contesto unico che ha reso la fatica della corsa ancora più suggestiva e appagante.

L’ottima performance nella maratona elbana non è che l’ultima conferma della solidità di “CremonaCorre” nel panorama sportivo locale. La squadra, infatti, si conferma come la seconda realtà podistica per numero di iscritti nella città di Cremona, potendo contare su ben 71 appassionati che si allenano e portano alto il nome della città nelle diverse competizioni locali e nazionali.

L’entusiasmo e lo spirito di gruppo dimostrati sull’Isola d’Elba sono un chiaro segnale della passione che anima “CremonaCorre”. Un sodalizio sportivo che va oltre la semplice competizione, promuovendo uno stile di vita sano e la bellezza della corsa in compagnia, anche in contesti paesaggistici unici come quello offerto dall’incantevole isola toscana. Un plauso a tutti gli atleti cremonesi che hanno corso lungo le coste elbane.

