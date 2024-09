Nella giornata di domenica 22 settembre, il Gran Premio d’Italia del Mondiale di Superbike sarà aperto dalla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, che suonerà l’Inno Nazionale in apertura della gara. Il complesso musicale, particolarmente affezionato alla realtà cremonese dove già si è proposto in occasione di alcuni concerti al teatro Ponchielli e in altre sedi, con la propria esibizione contribuirà ad accrescere, dinanzi ai presenti ma soprattutto davanti ad una platea televisiva di livello mondiale, il valore ed il livello organizzativo dell’importante manifestazione, esaltando le capacità e le eccellenze del territorio.

Inoltre, nei tre giorni dell’evento, sarà possibile per tutti gli spettatori visitare uno stand espositivo dell’Arma con mezzi ed equipaggiamenti legati al mondo della velocità e della circolazione stradale, oltre a materiale informativo e divulgativo, specie rivolto ai giovani, sui principali temi della sicurezza e della legalità. Tra questi, in particolare, l’esposizione in forma statica della moto MV Agusta F4 RR Bicentenario, una specialissima versione in esemplare unico della SBK italiana realizzata dalla nota Casa Motociclistica per celebrare, nel 2014, il 200° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, verniciata con la livrea delle Gazzelle dei Nuclei Radiomobile che ogni giorno vediamo sulle nostre strade.

La F4 sfoggia la classica base blu scuro con il fulmine rosso sulla fiancata e sul codone e il bianco sulla parte superiore di cupolino, serbatoio e codino. Sulla carena laterale la scritta “Carabinieri” è impreziosita dal logo della fiamma e il numero 200 in rosso. La moto è celebrativa e per tale ragione non entrerà mai in servizio attivo (per questo non monta l’equipaggiamento di ordinanza previsto come sirene, radio e antenne). Certamente sarebbe un bel deterrente contro i malintenzionati…considerata la potenza e le prestazioni che potrebbe erogare: 201 CV a 13.600 g/min per una coppia di 111 Nm a 9.600 g/min, più controlli elettronici di ultima generazione e un comparto ciclistico al massimo livello con Öhlins per le sospensioni e Brembo per i freni.

Lo stand del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona sarà affiancato dai gazebo allestiti dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri attraverso le articolazioni del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, per sensibilizzare sul tema della tutela della diversità biologica con la realizzazione del “Villaggio della Biodiversità”.

Ogni gazebo sarà dedicato ad una specifica tematica connessa con la conservazione e la salvaguardia della biodiversità, con l’obiettivo di promuovere, tanto nei più giovani quanto negli adulti, la cultura della legalità e della sostenibilità, attraverso un percorso virtuale che porterà alla scoperta degli habitat naturali del nostro Paese, evidenziando l’importanza della conservazione del patrimonio genetico forestale e delle funzioni ecosistemiche degli alberi, nonché della complessità animale e vegetale.

Lo scopo dell’attività divulgativa è quello di accrescere la consapevolezza della necessità di un approccio olistico e informato alle componenti ambientali, nella prospettiva di una imprescindibile simbiosi tra l’uomo e la natura, in un territorio, quello cremonese, nel contempo ricco e delicato.

