Tre su tre: Danilo Petrucci domina anche gara-2 al Cremona Circuit di San Martino del Lago e si prende tutto. Il massimo dei punti disponibili era infatti 62 (50 dalle due gare del Mondiale più 12 dalla Superpole Race) e il pilota umbra ha conquistato anche la corsa più attesa, quella delle ore 14. Una gara che ha visto il ducatista (che corre sulla moto non ufficiale) partire in pole position e tenere la testa per tutti i 23 giri – pari a 86,6 km – tenendosi dietro fino al rettilineo finale Bautista e Bulega.

All’arrivo Petrucci ha fatto il segno del tre con le dite della mano, indicando appunto il suo tris di successi qui al Circuit. Per Petrucci è un nuovo record: è infatti il primo pilota indipendente (ossia che viaggio su moto non ufficiale) a fare tripletta, ossia a vincere tutti e tre i round.

Delusione per Andrea Iannone sul Team Go Eleven, che aveva molti tifosi qui a Cremona ma che, come già in gara-1, non è riuscito a portare a termine la corsa. Intanto nel Femminile ha vinto un’altra spagnola, Carrasco, con l’italiana Ponziani seconda e l’australiana Relph terza.

Giovanni Gardani

