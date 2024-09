Si è conclusa ieri la tappa del Campionato mondiale Superbike che si è svolta dal 20 al 22 settembre presso il Cremona Circuit di San Martino del Lago e che ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti dall’Italia e dell’estero.

Numerosi gli incontri svoltisi in Prefettura sin dallo scorso marzo per la messa a fuoco degli aspetti più critici della complessa manifestazione ai fini dell’approntamento dei dispositivi di safety e securuty necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza della kermesse sportiva.

Sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’evento si è svolto regolarmente, senza particolari criticità.

Il piano di viabilità, messo a punto nei mesi scorsi e attuato durante i 3 giorni delle gare, ha complessivamente funzionato bene.

Ingenti le risorse impiegate: 140 unità della Polizia di Stato, di cui 20 della Polizia Stradale, 70 unità del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, 18 unità del Comando provinciale della Guardia di Finanza, supportate da 60 unità della Polizia Provinciale e delle Polizie locali di 9 comuni (Cremona Crema, Casalmaggiore, Soncino, Chieve, Dovera, Monte Cremasco, Piadena – Drizzona e Pieve San Giacomo) e 5 Unioni di Comuni (Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cicognone, Palvareta Nova, Foedus, Minicipia, Terra di Cascine, oltre al reparto prevenzione crimine di Milano e Torino, alle squadre delle UOPI e delle SOS, al team artificieri antisabotaggio e alle unità cinofile anti esplosivo della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, che si sono alternati nel corso delle 3 giornate.

Un importante contributo è stato fornito anche dalla Provincia di Cremona e dalla Protezione Civile, presente con propri equipaggi.

Il successo della manifestazione è stato il risultato di un sinergico e proficuo lavoro di squadra che ha visto la partecipazione di numerose Istituzioni ed Enti.

La Prefettura ringrazia le Forze di Polizia (Questura, Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e Comando provinciale della Guardia di Finanza. Sezione della Poliza Stradale di Cremona) per la professionalità e l’impegno profusi per garantire l’ordinato e regolare svolgimento della manifestazione, così come la Polizia Provinciale e le Polizie locali per il loro contributo.

Un ringraziamento particolare va anche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per la professionalità e l’impegno profusi nel predisporre idonei dispositivi di safety a tutela dell’incolumità delle persone.

Infine, si ringraziano gli Enti intervenuti in sede di Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il loro determinante contributo alla buona riuscita dell’evento; in particolare, il Comune di San Martino del Lago, l’U.T.R. Val Padana, l’A.T.S. Val Padana, l’AGIS di Cremona, il CONI Lombardia e i rappresentanti sindacali, oltre alla Questura e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

© Riproduzione riservata