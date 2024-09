Fuori strada all’alba di lunedì lungo la Sp65, tra Acqualunga e Castelvisconti, in prossimità del ponte sul fiume Oglio. Erano da poco passate le 5 quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito in un campo. Tre le persone a bordo rimaste ferite: tutti uomini tra i 45 e i 50 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. Il più grave dei feriti è stato trasportato in elicottero a Brescia, gli altri due all’ospedale di Cremona, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi del caso si è occupata la Polizia Stradale di Cremona, che sta cercando di verificare la dinamica dell’incidente. Sono altresì in corso accertamenti per verificare lo stato alcolemico del conducente. lb

© Riproduzione riservata