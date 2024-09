Intelligenza artificiale, Meloni “L’uomo deve restare al centro”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale è, soprattutto, un grande moltiplicatore. Ma la domanda alla quale dobbiamo rispondere è: che cosa vogliamo moltiplicare? Per capirci, se questo moltiplicatore venisse usato per curare malattie oggi incurabili, allora quel moltiplicatore concorrerebbe al bene comune. Ma se invece quel moltiplicatore venisse utilizzato per divaricare ulteriormente gli equilibri globali, allora gli scenari sarebbero potenzialmente catastrofici”. Così il premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al Summit of the Future nell’ambito dei lavori della 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

(Fonte video: Nazioni Unite. Coperture di Stefano Vaccara)