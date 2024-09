Libano, Tajani “Evacuazione militari italiani non è un’ipotesi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il ministro Crosetto ha scritto al segretario generale delle Nazioni Unite per avere garanzie sulla sicurezza dei nostri militari” in Libano. Lo afferma il vicepremier e ministro agli Esteri Antonio Tajani, margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, rispondendo a una domanda dell’Italpress.“Poi ci sono i problemi degli altri italiani che vivono in Libano. Siamo pronti alle evacuazioni di cittadini che invitiamo a lasciare il Paese se ci fosse un’emergenza, può essere un’operazione dello Stato italiano. Per i militari tutto verrà seguito dai ministeri degli Esteri e della Difesa, in sintonia con le Nazioni Unite, per adesso non c’è nessuna ipotesi di evacuazione dei militari”, ha aggiunto.(ITALPRESS).

Video di Stefano Vaccara

