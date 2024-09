Quaglini “Edison Energia lancia ‘Risolve'”

MILANO (ITALPRESS) – Edison Energia lancia “Risolve”, la piattaforma di servizi per la gestione delle utenze e della casa con cui la società del Gruppo Edison accelera verso l’obiettivo di 4 milioni di contratti al 2030 annunciato lo scorso anno.Con “Risolve” Edison Energia integra la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con una piattaforma di servizi per la casa che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica, dall’assicurazione degli impianti al monitoraggio dei consumi. Dal primo ottobre la piattaforma si arricchisce dell’offerta Wi-Fi permettendo al consumatore di trovare in Edison Energia un partner affidabile per tutte le utenze nonché l’unico interlocutore per la gestione dei servizi di casa in grado di intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a una rete di oltre 2.000 tecnici e 1.000 negozi distribuiti capillarmente sul territorio nazionale.“Edison Energia è un operatore di sistema solido e radicato nei territori, capace di rispondere con efficacia alle esigenze dei clienti. Con il lancio di Risolve, mettiamo a disposizione delle famiglie un’innovativa piattaforma che semplifica la gestione della casa, affrontando con rapidità e competenza ogni imprevisto domestico”, afferma l’ad Massimo Quaglini.

