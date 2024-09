Tajani “Rapporti Usa-Italia non condizionati da ipotesi riforma Onu”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ogni Paese ha le sue idee, noi abbiamo le nostre, gli americani ne hanno altre. I rapporti tra Stati Uniti e Italia non sono condizionati dalle ipotesi di riforma delle Nazioni Unite”. Così, a margine di un incontro presso il Consolato Generale d’Italia a New York, Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, rispondendo a una domanda dell’Italpress in merito alla nuova proposta Usa per la riforma del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

