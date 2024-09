Da Le Corbusier a Richter, Generali supporta la mostra “OltreCittà”

FIRENZE (ITALPRESS) – La città è protagonista di un viaggio che narra di centri urbani desiderati, metropoli e paesaggi umani immaginati da artisti dei secoli XX e XXI. Dal 26 settembre al 19 gennaio, Villa Bardini a Firenze ospita l’inedita mostra “OltreCittà. Utopie e realtà. Da Le Corbusier a Gerhard Richter”. Nell’esposizione, curata da Lucia Fiaschi, Bruno Corà, Silvia Mantovani e Claudia Bucelli, viene esposta per la prima volta l’opera di Richter, che traduce l’idea del movimento e del dinamismo di una città – Firenze – che si smaterializza sotto gli occhi del visitatore. Con questa esposizione, Generali Valore Cultura torna a Firenze,insieme a Fondazione CR Firenze, in collaborazione con FondazioneParchi Monumentali Bardini e Peyron, per raccontare le cittàattraverso gli occhi di grandi artisti del passato e del presente.

col/mgg/gtr