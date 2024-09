Paltrinieri “Nuoto italiano sta crescendo, Los Angeles un sogno”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo un gruppo di ragazzi molto forti, molto entusiasti di quello che facciamo. E quello si vede un po’ nel

gruppo e trasmette un’energia positiva anche nelle situazioni difficili. Il nuoto italiano sta crescendo. In ogni gara che faccio ci sono giovani che mi mettono in difficoltà e altri che posso solo apprezzare per le gesta che fanno. È giusto che il nuoto vada in questa direzione, è bello e divertente”. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri all’Italpress, a margine del Galà Meravigliosi, la festa del nuoto azzurro che si è svolta alla Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. In merito al suo futuro, poi, il nuotatore emiliano ha aggiunto: “Sicuramente arrivare a Los Angeles sarebbe un sogno”, ha concluso.

