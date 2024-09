Tajani a St.Patrick “I politici cristiani vivano cristianesimo sempre”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Anche i politici cristiani devono fare il loro lavoro e vivere il loro cristianesimo ogni giorno”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha preso parte alla prima messa in italiano celebrata dentro la cattedrale di Saint Patrick a New York. “E’ stata una cerimonia – aggiunge – che ha permesso a tanti italiani di pregare nella loro madrelingua”.

xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata