Sorpresa, oggi, a palazzo comunale, con la visita del Mestro Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, celeberrimo paroliere e produttore discografico, ricordato in particolar modo per il lungo e fortunato sodalizio artistico con Lucio Battisti. “La musica è tra le cose che salvano e che nutrono l’anima”, ha scritto sulla sua pagina facebook, un emozionato sindaco Andrea Virgilio.

“Ce lo ha dimostrato con i testi dei suoi celebri capolavori e ce lo insegna anche oggi nel suo nuovo libro ‘La Rinascita’, che parla di benessere e di che cosa dobbiamo fare per prenderci cura davvero di noi stessi. Grazie a Mogol per lo splendido omaggio e per la graditissima sorpresa a Palazzo. Ci sono incontri e persone che segnano. Che tuffo indietro nel tempo incontrarlo”.

Questa sera Mogol era al teatro Filo con “Gli Straordinari”, l’evento benefico di Gruppo Casapoint proprio alla presenza del Maestro, che è stato premiato.

L’intero incasso della serata va alla Fondazione Giorgio Conti, realtà da più di trent’anni in aiuto a famiglie di bambini affetti da gravi malattie.

