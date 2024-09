Al principe Alberto di Monaco il premio internazionale Magna Grecia

ROMA (ITALPRESS) – Un riconoscimento significativo per il valore umanitario. Questo lo scopo del “Premio Internazionale Magna Grecia”, consegnato, per la prima volta in Italia, dal presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti all’interno della Galleria Doria Pamphilj a Roma. In virtù dell’impegno della Fondazione nella promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno d’Italia, il premio è stato conferito al Principe Alberto II di Monaco, per aver voluto promuovere, rafforzare e valorizzare legami speciali con l’Italia, dando lustro ai valori e alla storia del nostro Paese e divenendone custode e promotore.

spf/mgg/mrv

© Riproduzione riservata