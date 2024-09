Automotive, Borchia “Sì all’elettrico ma senza imposizioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Noi non siamo pregiudizialmente contro l’elettrico, ma siamo contro i divieti. La scelta dell’auto dev’essere una scelta di libertà”. Queste le parole di Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, in merito alla proposta del ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso di anticipare le revisione del regolamento sui motori dei veicoli leggeri al 2025.

xf4/sat/gtr