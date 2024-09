Nel 2023 cresce il numero dei pagamenti digitali

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023 il numero di pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante a livello nazionale è cresciuto del 14%. Anche il numero di carte di credito attive si è attestato a 13 milioni, in leggero aumento rispetto al 2022. Inoltre, il valore delle transazioni risulta in crescita del 7%. E’ quanto emerge dalla 22ma edizione dell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di Crif. Significativo l’aumento del numero di operazioni con un incremento di quasi 1 milione di transazioni solo nell’ultimo anno. Un risultato favorito dall’accelerazione dei pagamenti cashless che rientrano nelle abitudini dei consumatori. Crescita a doppia cifra anche per il valore delle transazioni effettuate. Gli italiani apprezzano sempre più gli strumenti di pagamento flessibili: aumenta, infatti, il numero di carte di credito attive che danno la possibilità di scegliere il tipo di rimborso (a saldo o a rate), con una quota sul totale che nel 2023 sale al 64%. Ha contribuito a tale tendenza la maggiore diffusione dell’eCommerce, come emerge dall’incidenza delle transazioni online, che nei primi sei mesi del 2024 si attesta al 28%.

