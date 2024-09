Autonomia, Urso “Modo per esprimere al meglio potenzialità del Sud”

BARI (ITALPRESS) – “L’autonomia è quello che da sempre chiedono i territori, al Nord come al Sud, in una logica di piena condivisione e coesione nazionale, come questo governo ha saputo garantire e garantirà anche in un processo costituzionalmente corretto. Sarà sicuramente il modo per esprimere al meglio le potenzialità del nostro Mezzogiorno, a cui noi crediamo talmente tanto da aver indicato in un commissario del Sud il commissario italiano, che tra l’altro avrà deleghe molto importanti come vicepresidente esecutivo della commissione”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione dell’87esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante di Bari.

