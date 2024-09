Nella giornata inaugurale si erano registrate code all’ingresso già dall’apertura e anche il weekend prosegue con notevole affluenza di pubblico italiano e straniero: succede al polo fieristico cittadino per Cremona Musica, manifestazione dedicata agli strumenti musicali di alta gamma che fino a domenica allestisce stand, concorsi, esposizioni e concerti.

La 38ª edizione mostra con evidenza come Cremona Musica sia evoluta nel tempo, crescendo nella tipologia e nel quantitativo di proposte per coinvolgere gli amatori oltre che i professionisti del settore, pur mantenendo la qualità. Il focus resta la liuteria con violini, viole, violoncelli e contrabbassi protagonisti; numerosa la presenza di Maestri cremonesi, per i quali la manifestazione è una vetrina internazionale.

Sabato sera verranno consegnati i Cremona Musica Awards a istituzioni e personalità che si sono distinte nel loro ambito, ad esempio il virtuoso del flauto James Galway e l’organettista Riccardo Tesi. Riceveranno le opere, pezzi unici, dell’artista M’horò. La cerimonia di premiazione si terrà alle 21 nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino.

Il servizio di Federica Priori

