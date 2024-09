Mattarella “I fantasmi dell’orrore non hanno lasciato la storia”

MARZABOTTO (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Non dobbiamo mai dimenticare, anche se fatichiamo a comprendere. Sbagliamo se pensiamo che il razzismo, l’antisemitismo, il nazionalismo aggressivo, la volontà di supremazia, siano di un passato che non ci appartiene. Quanto accade ai confini della nostra Unione Europea suona monito severo. I fantasmi dell’orrore non hanno lasciato la storia”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per l’80mo anniversario della strage di Marzabotto, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier.

