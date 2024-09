Cuzzilla “Con Frecciarosa sosteniamo la prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Un impegno che si rinnova con orgoglio, siamo veramente contenti di dare una mano al sistema Paese in un mese importante, quello dell’oncologia sulle donne. Penso che una azienda come la nostra, tutto il Gruppo Fs, ha il dovere di informare e di aiutare su questo”. Così il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, in occasione della presentazione di Frecciarosa 2024, campagna per la prevenzione oncologica femminile.

