Secondo e ultimo giorno dell’iniziativa “Andiamo sul Sicuro, la sicurezza stradale per le nuove generazioni”. Dopo l’appuntamento di ieri al cinema Filo dedicato agli studenti delle scuole superiori, oggi ci si è spostati in in piazza Stradivari, dove i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado si sono alternati nelle postazioni di informazione sulla sicurezza stradale.

Postazioni che sono state sviluppate con giochi a tema per far comprendere ai ragazzi più giovani l’importanza dell’educazione e del rispetto mentre si guida un veicolo.

Presente anche il pullman azzurro della polizia stradale.

L’iniziativa, che ieri ha visto la proiezione del film “Young Europe” di Matteo Vicino, è stata organizzata da Autovia Padana e dalla polizia stradale con il patrocinio del Comune di Cremona.

Le interviste di Sara Pizzorni sono a Roberto Arditi, direttore Sina – Gruppo Astm, e a Davide Stefanelli, dell’Ufficio esercizio Autovia Padana.

