Zaia “Screening per tumore seno funziona, 77% venete ha partecipato”

VENEZIA (ITALPRESS) – Dal 2025 anche le donne venete di 45 anni potranno accedere agli screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. È quanto annunciato oggi a Palazzo Balbi dal Presidente del Veneto Luca Zaia. “Nel 2023 274 mila donne hanno aderito agli screening, ovvero il 77% della possibili candidate. Screening che hanno scoperto 1.810 tumori, mille dei quali in stadio iniziale e questo sta a significare che il sistema dello screening funziona al punto tale che, i tumori intercettati e poi curati, ci danno una sopravvivenza al quinto anno che è superiore al 90%, una delle medie più alte a livello nazionale e questo vuol dire che le cure funzionano” ha detto a margine il governatore veneto. “Lo screening è gratuito e con l’iniziativa dell’Ottobre in Rosa vogliamo fare in modo che anche quel 23% delle donne che non rispondono alla chiamata possano valutare di farlo”.

tvi/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Regione Veneto)

