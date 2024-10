A settembre cresce fiducia di consumatori e imprese

ROMA (ITALPRESS) – A settembre torna a crescere il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. Secondo i dati Istat, si stimano entrambi gli indicatori in aumento rispettivamente dal 96 a 98 e da 94 a 95. Tra i consumatori, si evidenzia in particolare un diffuso miglioramento delle opinioni, soprattutto quelle sulla situazione personale e corrente. Più variegato il quadro relativo alle aziende: per quanto riguarda le imprese, l’indice di fiducia diminuisce nell’industria mentre aumenta nei servizi. Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano i giudizi sul livello degli ordini mentre quelli sulle scorte e le attese di produzione rimangono stabili. Nelle costruzioni tutte le componenti si deteriorano. Passando al comparto dei servizi di mercato, si evidenzia un diffuso miglioramento di tutte le componenti. Nel commercio al dettaglio, per quanto riguarda l’andamento delle vendite, i giudizi sono in miglioramento mentre le attese sono in diminuzione; le scorte sono giudicate in accumulo.

sat/mrv

