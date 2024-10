Bertalot “Oltre 2 mila banche impegnate in valorizzazione di immobili”

MILANO (ITALPRESS) – “In diversi Paesi noi stiamo coordinando l’attività di più di 2 mila banche per concentrarci su due obiettivi molto chiari e tangibili per i consumatori: aiutarli a fare un investimento per ristrutturare la propria casa. E in secondo luogo, cercare di aiutare le banche ad attivare un processo di decarbonizzazione di tutta l’economia dal punto di vista degli immobili in bilancio degli istituti di credito”. Così Luca Bertalot, segretario generale Federazione Ipotecaria Europea ospite del Focus ESG, format tv dell’Italpress.

