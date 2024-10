Focus ESG – Episodio 37

MILANO (ITALPRESS) – Il patrimonio immobiliare europeo ha 200 milioni di abitazioni che necessitano di efficientamento energetico. In Italia due abitazioni su tre impattano troppo su ambiente e portafogli. Il patrimonio immobiliare italiano non è cresciuto in valore quanto quello di altri Paesi europei. Rendere gli immobili più efficienti significa ridurre i costi del mantenimento anche del 70% ma soprattutto preservare e accrescere il loro valore del 25%, sia in caso di vendita sia in caso di affitto. Tutto in un arco temporale medio breve. Ciò vale anche per le abitazioni post ed ante. La riqualificazione degli immobili ha bisogno di finanziamenti e di un coinvolgimento a largo spettro. Sotto l’ombrello della Energy Efficient Mortgage Initiative coordinata dalla Federazione Ipotecaria Europea prende avvio un ecosistema utile per tutti: cittadini, piccole e medie imprese, artigiani, banche e Paese. Ne parlano nella puntata 37 di FOCUS ESG Daniela Antonini Head of Sustainable Funding and Advisory, Banco BPM – Coordinatrice Italian Hub Energy Efficient Mortgage Initiative; Luca Bertalot Segretario Generale Federazione Ipotecaria Europea; Luke Brucato Chief Strategy Officer Immobiliare.it Insights con il giornalista Marco Marelli.

