Auto, Sbarra “Ritardare lo stop ai motori endotermici”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente d’accordo e condividiamo questo grido di allarme del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, quando giustamente segnala che abbiamo davanti a noi scadenze molto ravvicinate” per lo stop alla transizione del settore automotive. “Bisogna allontanare per esempio, questo stop ai motori endotermici fissato al 2035,dobbiamo guadagnare più tempo per accompagnare la transizione attraverso nuove politiche industriali, un rilancio degliinvestimenti al fine di evitare che abbia contraccolpi pesanti sulla struttura industriale e produttiva dei servizi e ricaduteassolutamente negative sulla salvaguardia dei livelli occupazionali”. Così il leader nazionale della Cisl, Luigi Sbarra,a margine dell’assemblea per il cambio al vertice della Cisl Milano Metropoli. (ITALPRESS)

