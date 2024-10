“Vedo che il consigliere Portesani, assai poco ben consigliato, perde le elezioni ma non la boria e l’insolenza che lo hanno fatto perdere. Non risponde, ringhia. Amen”. Luciano Pizzetti, chiamato direttamente in causa dal capogruppo di Novità a Cremona sulle decisioni prese in Ufficio di Presidenza (mozione e Odg sul biometano), risponde alle accuse di “inciucio politico”. “Mi sono limitato a segnalare – aggiunge – come il suo agire sia contraddittorio, facendo perdere opportunità al centrodestra e alla città.

“Ho evidenziato la giravolta sulla mozione riguardante il biometano, tra Ufficio di Presidenza e Consiglio comunale. Inconfutabile. Nessuno lo vuole supino al sistema di potere. Che non c’è. Egli è semplicemente supino. Per volontà degli elettori. Di primo e secondo livello. Il resto è chiacchiera su un crocicchio. Che evidentemente egli preferisce alla profondità e all’onestà del confronto. Un vero peccato ma pur sempre affari suoi e, purtroppo, dei suoi elettori. Che dire? Forza Alessandro, rialzati e cammina”.

