ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione nell’Eurozona sotto il 2%, si avvicina il taglio dei tassi L’inflazione nell’Eurozona scende sotto la soglia del 2%. Secondo i dati Eurostat, a settembre l’aumento annuo dell’indice dei prezzi è stato dell’1,8%, in contrazione rispetto al 2,2% di agosto e in decisa flessione rispetto al 4,3% di un anno fa. L a presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde , in un’audizione al Parlamento Europeo, aveva ribadito che ogni decisione sul taglio dei tassi sarebbe stata legata ai dati. Il calo d ell’inflazione potrebbe quindi favorire un intervento già a partire dalla riunione del 17 ottobre prossimo . La discesa dell’inflazione a settembre è legata soprattutto al calo dei prezzi dell’energia . Soprattutto il petrolio è sceso nel terzo trim estre del 17% , segnando il risultato peggiore del 2024 . Le tensioni in Medio Oriente sono sempre un fattore di rischio, ma fino a quando la Cina non darà segnali forti di ripresa è difficile immaginare un recupero dell’oro nero. A incidere sul rallentament o dell’inflazione anche i prezzi de i servizi.

sat/mrv

