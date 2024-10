Millie Bobby Brown, il matrimonio italiano della star di ‘Stranger Things’ con Jake Bongiovi

(Adnkronos) – A circa cinque mesi dal loro matrimonio, l’attrice di ‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown e il modello e attore Jake Bongiovi rendono pubblici alcuni scatti della cerimonia riservata della quale fino a questo momento non si aveva alcuna informazione. La giovane coppia, amata da milioni di fan in tutto il mondo, è apparsa da giugno in poi con le fedi al dito e Bobby Brown aveva sfoggiato qualche capo d’abbigliamento, dal cappello agli shorts, con scritto ‘wife’ o ‘wifey’, per indicare appunto di essere diventata una ‘moglie’. Finora però non si era saputo altro.

Condividendo le foto, gli sposi, inglese lei e statunitense lui, hanno svelato di avere scelto l’Italia per dire ‘sì’. Si sono sposati a Villa Cetinale, a Siena. Jake Bongiovi ha indossato un completo firmato Tom Ford, mentre l’abito romantico, in pizzo, di Mille Bobby Brown è stato realizzato da Galia Lahav e impreziosito dal velo di Monvieve.

Sembra si sia trattato di una cerimonia molto intima, a cui hanno partecipato soltanto le famiglie degli sposi e gli amici più stretti. Non è quindi dato sapere al momento se fossero presenti anche delle celebrità. Gli unici nomi noti confermati sono stati quelli di Jon Bon Jovi ovviamente, in quanto padre dello sposo (Jake è uno dei quattro figli avuti con la moglie Dorothea Hurley) e Matthew Modine, attore che in ‘Stranger Things’ ha interpretato il ‘padre’ di Undici, che ha officiato la cerimonia.

Millie Bobby Brown ha iniziato a recitare in ruoli minori già a nove anni e ha ottenuto la fama mondiale giovanissima quando a soli 12 anni ha interpretato ‘Undici’ nella serie tv di successo internazionale ‘Stranger Things’. Oggi ha vent’anni e, alla carriera di attrice che le ha regalato altri ruoli importanti in ‘Godzilla II – King of the Monsters’ e i due film di ‘Enola Holmes’, ha affiancato quella di produttrice e imprenditrice (nel 2019 ha lanciato una sua linea di make-up).

Figlio della superstar della musica Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi invece ha 22 anni e fa il modello e l’attore. I due stanno insieme dal 2021 e nell’aprile del 2023 c’è stato l’annuncio del fidanzamento ufficiale. “Per sempre tua moglie” e “Per sempre tuo marito” hanno scritto condividendo gli scatti delle nozze.