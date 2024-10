Sequestrati 5200 capi abbigliamento contraffatti, due denunce a Padova

PADOVA (ITALPRESS) – Blitz della Guardia di Finanza presso la sede di un’azienda di logistica a Padova. Le Fiamme gialle hanno sequestrato oltre 5.200 capi di abbigliamento sportivi di noti brand, all’interno di numerosi cartoni pronti per essere spediti. Denunciati un uomo, gravato da precedenti di polizia specifici in materia di contraffazione e formalmente residente in Croazia, ed una donna. I due non sarebbero stati in grado di fornire alcun documento attestante l’originalità o l’acquisto tracciato dei capi d’abbigliamento. vbo/gsl

