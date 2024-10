Spaziani Testa “Contro emergenza abitativa incentivare affitti lunghi”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che abbiamo sempre detto è che quando ci sono dei problemi abitativi, quindi una mancanza di alloggi dati in affitto per un lungo periodo la strada non è quella di vietare o mettere ostacoli a chi fa affitti brevi, ma piuttosto incentivare chi fa affitti lunghi”. Lo ha detto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, a margine della presentazione del Report dell’Osservatorio Urbano. “Per quanto riguarda Roma si parla molto della diminuzione delle case a disposizione per via del turismo, io vorrei verificare davvero nei fatti quanti saranno davvero gli immobili utilizzati in questo modo perché credo che tanti pellegrini non entreranno a Roma e non andranno a dormire a Roma. Anche questo grande business che si ipotizza probabilmente non c’è”, ha concluso.

