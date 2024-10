Brambilla “Grande entusiasmo per inizio dell’anno accademico”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho grande entusiasmo” di cominciare l’anno accademico e “una grande voglia di mettere in campo tutte quelle azioni che sono state proposte nei mesi scorsi da me e da tutti i colleghi che mi hanno aiutato a costruire il programma elettorale e la proposta che la Statale ha condiviso e premiato, e che adesso finalmente possiamo cominciare a mettere a terra”. Così Marina Brambilla, rettrice dell’Università Statale di Milano dal primo ottobre, a margine di un incontro che si è tenuto nell’Ateneo incentrato sulla transizione digitale ed ecologica, organizzato con Federchimica.

“Transizione digitale ed ecologica – sottolinea – sono sfide che stanno trasformando il mondo del lavoro ma anche il mondo della formazione. Hanno un impatto fortissimo a livello sociale e quindi come grande università pubblica e principale ateneo della Lombardia, noi abbiamo il dovere di formare i nostri studenti su questi temi ma anche di mettere a disposizione le competenze dei nostri ricercatori per essere in grado noi stessi di fornire quelle competenze necessarie a governare questo cambiamento”. xp2/vbo/gtr

