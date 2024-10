Diabete di tipo 1, white paper per lo screening pediatrico

ROMA (ITALPRESS) – In conformità con la Legge n.130/2023, il White paper “Screening pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia”, frutto della collaborazione tra esperti di sanità, endocrinologia pediatrica, diabetologia e rappresentanti delle associazioni di pazienti, contiene 16 raccomandazioni mirate a sviluppare un modello organizzativo efficace per la gestione dello screening a livello nazionale.

