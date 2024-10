Circa 300 le persone provenienti da tutto il territorio nazionale fermate dai carabinieri di Gonzaga per la loro partecipazione ad alcuni “rave party” nel comune di Motteggiana, nel mantovano. All’interno dell’area privata in cui sono intervenuti i carabinieri, ormai da un anno si svolgevano festini privati. All’operazione hanno preso parte anche le unità cinofile di Orio al Serio e Casatenovo, i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova, i Nas di Cremona e il Gruppo forestale carabinieri di Mantova.

I 300 partecipanti, alla vista dei militari, hanno tentato di sbarazzarsi della droga di cui erano in possesso: 600 grammi di hashish, marijuana, cocaina, ecstasy, Mdma, popper, funghi allucinogeni. Tutti sono stati identificati, mentre una multa di 30.000 euro è stata comminata ad un 26enne mantovano che ha organizzato l’evento. Il giovane è stato anche denunciato in concorso con altre persone per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra i partecipanti è stato identificato anche un 48enne originario di Bologna trovato in possesso di circa 30 grammi di funghi allucinogeni. Per questo motivo, dopo il sequestro della sostanza, è scattata la perquisizione all’interno della sua abitazione, all’interno della quale sono stati trovati e sequestrati altri 100 grammi di “funghi allucinogeni”, trovati già confezionati per lo spaccio assieme a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. A seguito della perquisizione il 48enne di origini bolognesi è stato arrestato in flagranza di reato.

Insieme a lui anche il coinquilino tunisino, trovato in possesso di 12 dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio. I due sono stati poi sottoposti all’obbligo di firma.

In tutto sono stati sequestrati: 239 grammi di hashish, 45 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana, 86 grammi di ketamina, 20 francobolli del tipo “Lsd”, 44 pasticche di ecstasy, 3 boccette di “popper” e 2 grammi di funghi allucinogeni. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.

