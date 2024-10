Salvini “Entro ottobre via libera al nuovo Codice della Strada”

ROMA (ITALPRESS) – “In Commissione la settimana prossima c’è l’impegno ad approvare il testo da tutte le forze politiche, trasformando gli emendamenti in ordini del giorno. Conto che il via libera definitivo arrivi entro ottobre”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture dei trasporti, in merito al nuovo Codice della Strada, intervenendo in videoconferenza al 2° convegno di studio sul Codice della Strada “La Sicurezza Stradale tra norme di legge e operatività di polizia” a Grosseto.

sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Matteo Salvini)