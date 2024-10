Scoperte proteine “complici” della leucemia

ROMA (ITALPRESS) – L’asparginasi, una delle terapie per la Leucemia Linfoblastica Acuta , è un agente chemioterapico che priva le cellule malate dell’aminoacido asparagina , portandole alla morte. Tuttavia, la resistenza al farmaco che si registra in diversi casi è un segnale del fatto che le cellule maligne sono comunque in grado di procurarsi questo composto per loro vitale. I ricercatori della Fondazione Tettamanti dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e dell’Università di Parma, hanno dimostrato come due strutture di proteine forniscano questo aminoacido. Il significato di questa scoperta per future applicazioni terapeutiche nelle parole di Giovanna D’Amico, ricercatrice della Fondazione Tettamanti dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza.

sat/mrv

